Umleitung und Straßensperrung zur Allgäuer Festwoche 2023

Es geht in den Endspurt für die Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten

07.08.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Am Wochenende ist es soweit und für die Allgäuer Festwoche in Kempten beginnt der Endspurt. Wer in der Stadt unterwegs ist, hat den Zaun um den Stadtpark vielleicht schon bemerkt. Aus Sicherheitsgründen ist das Gelände seit Ende Juli auch für Fußgänger abgesperrt,

Königsplatz und Stadtpark in Kempten gesperrt

Der letzte Bauabschnitt um das Westgelände und die Salzstraße soll laut dem Veranstalterkomitee der Festwoche Kempten zügig abgeschlossen sein. Neben dem abgesperrten Gelände in und um den Stadtpark steht im Moment auch um den Königsplatz in der Innenstadt von Kempten ein Zaun. Dort werden Stadt- und Musikkapellen ab dem 12. August drei Mal am Tag aufspielen.

Sperrung in Kempten zur Festwoche ab 9. August

Von Mittwoch, 9. August, bis einschließlich Dienstag, 22. August, ist die Salzstraße in Kempten zum Teil gesperrt. Zwischen der Kreuzung Salzstraße/Bodmanstraße bis zur Kreuzung Salzstraße/Eberhardstraße beim Feneberg richten die Veranstalter eine Straßensperrung ein.

Umleitung in Kempten über Eberhardstraße und Frühlingstraße

Wer aus dem Norden zu Salzstraße fährt, kann die Umleitung über die Eberhardstraße und die Frühlingstraße nehmen. Eine Umleitung über die Bodmanstraße und den Adenauerring führt Fahrerinnen und Fahrer aus südlicher Richtung am Königsplatz vorbei.

Parken in der Tiefgarage Königsplatz in Kempten

Wer in der Tiefgarage am Königsplatz parken möchte, soll vor und während der Festwoche dort hinfahren können. Wo es während der Allgäuer Festwoche Plätze zum Parken gibt, lesen Sie hier.

Mit Bus und Bahn zur Festwoche Kempten

Besucherinnen und Besucher, die ohne Auto zur Allgäuer Festwoche nach Kempten fahren möchten, können mit Bus und Bahn kommen. Statt der Nachtbusse stellt die Stadt in diesem Jahr eine neue Lösung für alle Nachtschwärmer vor.

Das Tagesprogramm der Allgäuer Festwoche 2023

Das ist an den neun Tagen während der Festwoche geboten:

(Alle Angaben ohne Gewähr. Stand; 7. August 2023)