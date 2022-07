Wie hält’s die Allgäuer Festwoche mit "Layla"?

Der umstrittene Song um eine „Puffmama“ wird auch in Kempten kontrovers diskutiert. Wird er auf der Festwoche gespielt? Das sagen Festwirte und die Stadt.

16.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nur noch 28 Tage, dann folgt die offizielle Eröffnung der Allgäuer Festwoche. Diesmal findet sie zwar in anderer, etwas abgespeckter Form, statt, aber die Vorfreude ist vielen schon anzumerken. Nauf auf d’Bank und mitsingen gehört für viele zum gelungenen Abend in Fest- oder Stiftzelt. Zimperlich sind bei den Schunkel- und Saufliedern meist weder Weiblein noch Männlein. Heuer darf man gespannt sein, ob ein bestimmter Song erklingt: Es geht um „Layla“, aktuell Nummer eins in den deutschen Singlecharts. Die Meinungen über den Ballermann-Hit gehen auch in Kempten und im Oberallgäu weit auseinander.

