Umtriebiger Stadtrat in Kempten: Ullrich Kremser wird 70 Jahre alt

Ullrich Kremser ist vor allem als FDP-Stadtrat bekannt. Bis 2019 führte er noch die Planenfabrik seiner Familie.

31.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Seinen 70. Geburtstag feiert der Kemptener Unternehmer und Stadtrat Ullrich Kremser an Silvester. Bekannt ist er als FDP-Politiker.

Seit 1984 sitzt er für die Liberalen im Stadtrat und führt seit 26 Jahren die Fraktion. Ebenfalls 1984 heiratete er seine Frau Maria, mit der er zwei Kinder hat. Inzwischen ist er stolzer Großvater.

Ullrich Kremser: Doppelaufgabe in Uni und Firma

Nach dem Abitur studierte Kremser BWL in München. Als er im dritten Semester war, starb sein Vater überraschend mit nur 55 Jahren. Für ihn bedeutete das eine Doppelaufgabe: Dienstag bis Donnerstag an die Uni, die anderen Tage ins 1806 gegründete Geschäft. Ende 2019 schloss er die Planenfabrik Theodor Kremser an der Eberhardstraße. Dort ist aktuell ein Teil der Kunstschule Kempten untergebracht. (Lesen Sie auch: Diskussion: Wie stark soll Kempten noch wachsen?)

Für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Sein ehrenamtliches Engagement begann als Klassen- und Schülersprecher, Kremser war Regionalvorstand der Johanniter Unfallhilfe (JUH) (1994-2005) und Präsident des TV Kempten (2008-2018), Sprecher der Wirtschaftsjunioren, zehn Jahre Schöffe und 22 Jahre lang Handelsrichter. Er trägt das Bundesverdienstkreuz am Bande, das JUH-Ehrenzeichen und die Thomas-Dehler-Nadel.

