Unbekannter bricht Mann in Kempten die Nase

Zuerst belästigt er eine Frau und danach verpasst er ihrem Freund einen Kopfstoß: Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in Kempten Zeugen.

03.11.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in der Halloween-Nacht hat ein Unbekannter einem Mann in Kempten die Nase gebrochen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 3.30 Uhr in der Linggstraße. Demnach soll der Täter die Freundin des Opfers zunächst verbal belästigt haben. Anschließend verpasste ihm der Unbekannte unvermittelt einen Kopfstoß.

So wird der Täter beschrieben

Er brach dem Mann dabei die Nase. Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei etwa 30 Jahre alt und Südländer. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beige Jacke und weiße Sneaker. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.