Nach "Big Box"-Event: Kemptener fährt 160 Kilometer, um Geldbeutel zurückzubringen

Eine Frau verliert ihren Geldbeutel in der Big Box in Kempten. Ein Mann fährt ihn bis nach Schwabmünchen - die Frau möchte sich bedanken und sucht den Finder.

03.05.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Nach dem Abend bei Kabarettistin Monika Gruber in der Big Box der Schock: Der Geldbeutel ist unauffindbar. Es folgte eine lange Suche mit überraschendem, aber glücklichem Ausgang, erzählt Peter Frankenberger aus Schwabmünchen, der die Veranstaltung in Kempten mit seiner Begleiterin besuchte und sich nun bei dem unbekannten Finder bedanken möchte.

Denn dieser fuhr mit dem Geldbeutel im Gepäck von Kempten bis in den Landkreis Augsburg und war wohl ebenso schnell wieder weg, wie er aufgetaucht war. Frankenberger sagt: „Dieses Handeln und 160 Kilometer Fahrt haben absoluten Seltenheitswert und die Verliererin wieder glücklich gemacht.“

Frau möchte sich bei ehrlichem Finder aus Kempten bedanken

Schon am Einlass in die Kemptener Veranstaltungshalle sei der Frau aufgefallen, dass ihre Geldbörse nicht wie gewohnt in der Handtasche war. Weder im Parkhaus noch auf dem Weg dazwischen entlang zahlreicher Geschäfte konnte die Gruppe den Geldbeutel finden, erzählt Frankenberger. Auch der anschließende Kontakt mit Big Box, Forum, Fundamt und Polizei brachte keinen Erfolg – bis plötzlich ein Unbekannter in Schwabmünchen vor der Haustür der Frau stand.

„Der Mann hat seinen Namen und den Wohnort Kempten zwar genannt, aus lauter Überraschung hat die Verliererin aber nicht daran gedacht, ihn auch entsprechend zu belohnen“, sagt Frankenberger. Das möchte seine Begleitung nun nachholen und hofft, dass sich der „Held und Engel“ meldet.

Kontakt: Der Finder kann sich per Mail an redaktion.lokales@azv.de oder unter 0831/206-355 melden, wir vermitteln dann den Kontakt.