Gegen Stromkasten gekracht und für Stromausfall gesorgt - Polizei sucht nach Verursacher

Ein unbekannter Autofahrer ist in Wiggensbach gegen einen Stromkasten gekracht. Der Strom fiel so zeitweise aus. Die Polizei sucht nach dem Täter.

12.12.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Wiggensbach für einen Stromausfall gesorgt haben soll. Laut der Ermittler war der unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag wohl mit einem größeren Auto gegen einen Stromverteilerkasten gekracht. Der Fahrer war den bisherigen Ermittlungen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Stromkasten, wodurch dieser zerstört wurde. In der Nähe des Verteilers fiel so zeitweise der Strom aus.

Den Unfall meldete der Verursacher nicht, sondern fuhr davon. Der Schaden am Kasten beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Am Auto des Täters muss laut Polizei ein Frontschaden entstanden sein. Hinweise nimmt die Kemptener Polizei unter Telefon 0831/9909-2050 entgegen.

