Gruppe bedrängt 16-Jährigen - Unbekannter schlägt ihm ins Gesicht

Ein Gruppe Jugendliche hat in Kempten einen 16-jährigen Radfahrer angehalten und die Tasche weggenommen. Einer schlug dem Jugendlichen ins Gesicht.

16.08.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Eine Gruppe Jugendliche ist in Kempten auf einen 16-Jährigen losgegangen, ein bislang Unbekannter hat ihm ins Gesicht geschlagen. Zu dem Vorfall kam es am Sonntag gegen 21.40 Uhr. Die Gruppe hielt den 16-jährigen Fahrradfahrer an und nahm ihm nach Polizeiangaben seine Umhängetasche weg. Als der Jugendliche diese zurückholen wollte, schlug ihm ein bislang Unbekannter zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht.

Anschließend floh die Gruppe. Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0831/99092140 entgegen.

Polizei sucht jungen Mann

Der Unbekannte, der zugeschlagen haben soll, wird folgendermaßen beschrieben: