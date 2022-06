Unbekannter Täter schlägt 24-Jährigem mehrfach ins Gesicht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat einem 24-Jährigen am Montagmorgen in Kempten mehrfach ins Gesicht geschlagen.

06.06.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es In den frühen Montagmorgenstunden (6. Mai 2022) in einer Diskothek in Kempten ( Allgäu) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Diese Auseinandersetzung verlagerte sich im weiteren Verlauf auf die Beethovenstraße.

Dort schlug der bislang unbekannte Täter dem 24-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht und trat ihm gegen den Oberkörper- und Kopfbereich. Der 24-Jährige wurde ärztlich behandelt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen: 0831/9909-2140.

