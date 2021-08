Und plötzlich war das Auto weg: Von Hinweisschildern, Abschlepp-Aktionen und Sorgfaltspflicht

Ein Kemptener stellt seinen Wagen vor der Allgäuhalle ab. Als er ihn am nächsten Morgen abholen möchte, beginnt die Suche. Denn da ist der Platz gesperrt.

13.08.2021 | Stand: 07:02 Uhr

Parkverbotsschilder? Weder Sebastian Keidler noch seiner Freundin waren entsprechende Hinweise aufgefallen. Sie stellten ihr Auto an einem Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz vor der Allgäuhalle ab, warfen ausreichend Geld in den Automaten, damit der Wagen bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr stehen bleiben kann. Doch als Sebastian Keidler es am Samstag in der Früh abholen wollte, war von dem Auto weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen hatten Flohmarkthändler auf dem Gelände ihre Waren ausgebreitet.