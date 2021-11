Unfall in Kempten: Betrunkener 18-Jähriger fährt am Berlier Platz gegen Ampel

Gleich zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden gab es am Berliner Platz in Kempten. Beide Male waren die Fahrer betrunken. Einmal fiel die Ampelanlage aus.

28.11.2021 | Stand: 12:26 Uhr

Zu zwei Unfällen am Berliner Platz in Kempten musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag ausrücken. Laut Polizeibericht fuhr zunächst ein 36-Jähriger mit seinem Auto den Schumacherring entlang und wollte Richtung Stephanstraße abbiegen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in die Sträucher des dortigen Fahrbahnteilers.

Auto schleudert ins Gebüsch: Fahrer hat zwei Promille Alkohol im Blut

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer etwa zei Promille Alkohol im Blut hatte. Sein Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 1.00 Uhr nachts. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Stephanstraße Richtung Schumacherring abbiegen und geriet dabei ebenfalls ins Schleudern. Der junge Mann prallte schließlich gegen eine Fußgängerampel, Dies hatte zur Folge, dass die gesamte Ampelanlage des Platzes zeitweise ausfiel. Der 18-Jährige fuhr trotz starker Beschädigungen an seinem Auto weiter.

18-Jähriger prallt mit Auto gegen Ampel

Polizisten trafen ihn schließlich zuhause an. Auch er hatte vor der Fahrt Alkohol konsumiert und mehr als 0,5 Promille im Blut. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Mehr Meldungen aus Kempten lesen Sie hier.

Lesen Sie auch