Dachsinvasion auf Autobahn A 980 bei Sulzberg

Zu gleich drei Unfällen kurz hintereinander kam es auf der A 980 bei Sulzberg: In allen Fällen stießen Pkw und Dachse zusammen.

14.05.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Zu drei ungewöhnlichen Unfällen ist es kurz hintereinander in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A 980 bei Sulzberg ( Oberallgäu) gekommen: Drei Mail stießen Pkw und Dachse zusammen.

In der Zeit von etwa 22 Uhr bis Mitternacht fuhren drei Pkw (Skoda, Citroen, Skoda) auf der A 980 in Richtung Waltenhofen, als vor den Pkw jeweils ein Dachs die Fahrbahn überquerte. Die Fahrer der drei Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Dachse überlebten den Zusammenstoß laut Polizei nicht. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich insgesamt auf etwa 4.000 Euro.

