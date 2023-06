Fünf Verletzte und 130.000 Schaden nach Unfall in Kempten

Fünf Verletzte und 130.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich auf dem Adenauerring in Kempten ereignete.

18.06.2023 | Stand: 07:01 Uhr

Bei einem Unfall am Freitag gegen 20.50 Uhr auf dem Adenauerring in Kempten wurden fünf Menschen verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 130.000 Euro. Außerdem kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Adenauerring war in Fahrtrichtung Klinikum wegen der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden lang nur einspurig befahrbar.

Unfall auf dem Adenauerring in Kempten: Fünf Verletzte

Laut Polizei wollte ein 24-jähriger Autofahrer vom Adenauerring kommend nach links in die Feilbergstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin zusammen. Bei dem Unfall in Kempten wurden die 46-Jährige, der 24-Jährige und seine drei Mitfahrer leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

