22-Jährige stürzt vom Dach des Parktheaters in Kempten

Am Parktheater Kempten hat es am Montag einen Unfall gegeben. Nach Polizeiinfos gab es einen Sturz vom Dach am Club. Eine 22-Jährige hat sich schwer verletzt.

02.11.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Der Vorfall am Parktheater Kempten ereignete sich laut Polizei gegen 23.20 Uhr am Montagabend. Zu diesem Zeitpunkt war vor dem beliebten Club in der Kemptener Innenstadt viel los. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher warteten auf den Einlass zu einer "Halloween"-Party.

Die Hintergründe des Unfalls waren am Dienstag zunächst noch völlig unklar. Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de bestätigte die Polizei am frühen Morgen, dass eine 22-jährige Frau von einem Dach eines Nebengebäudes des Parktheaters gestürzt sei. Zuvor war die junge Frau auf das Dach geklettert. Weshalb und wie es zu dem Sturz kam, werde jetzt ermittelt.

Großeinsatz am Parktheater Kempten: Junge Frau schwer verletzt

Die junge Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt und schwebte nach Polizei-Informationen in Lebensgefahr. Am Mittwochvormittag hatte sich ihr Zustand leicht verbessert.

Rund um das Parktheater in Kempten hatte es nach dem Unfall einen Großeinsatz der Rettungskräfte um Feuerwehr, Polizei und Notarzt gegeben. Unmittelbar vor dem Eingang der Diskothek in der Beethovenstraße standen zwei Polizeiwagen mit Blaulicht. In der Linggstraße hatte die Feuerwehr eine Absperrung errichtet, während Rettungsdienst und Notarzt die schwer verletzte Frau versorgten.

Zahlreiche Partygänger und Passanten bekamen den spätabendlichen Einsatz in der Innenstadt Kemptens mit. Wegen diverser Halloween-Feierlichkeiten und des Allerheiligen-Feiertags am Dienstag war auch kurz vor Mitternacht noch viel los.

Zahlreiche Menschen haben den Großeinsatz am Parktheater Kempten gestern Abend gesehen. Wegen einer Halloween-Party und des heutigen Feiertags war viel los. Bild: Benjamin Liss

Beliebter Club und Anziehungspunkt für Nachtschwärmer: Das ist das Parktheater in Kempten

Der Club "Parktheater" in der Kemptener Innenstadt gilt als Institution und Anziehungspunkt für Nachtschwärmer aus dem gesamten Allgäu. Die Diskothek wurde vor über 18 Jahren 2004 eröffnet und befindet sich in einem in den 1930er-Jahren erbauten ehemaligen Kino-Gebäude. Das "Park", wie es in Kempten genannt wird, ist in unmittelbarer Nähe des Stadtparks und damit des Geländes der Allgäuer Festwoche. (dan)