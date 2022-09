Auto überschlägt sich mehrfach: Hoher Sachschaden bei Unfall auf A7

Ein Auto ist heute Nachmittag von der A7 bei Kempten abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Die rechte Spur der Autobahn war lange gesperrt.

25.09.2022 | Stand: 19:46 Uhr

Mehrfach überschlagen hat sich heute Nachmittag ein Auto, das auf der A7 beim Kemptenener Stadtteil Leubas von der Fahrbahn abgekommen ist und einen Wildschutzzaun durchbrochen hat.

Laut Polizei war an dem Unfall kein anderes Fahrzeug beteiligt, der Fahrer sei also alleinbeteiligt auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren. Die beiden Insassen, ein Vater und sein jugendlicher Sohn, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Den Schaden an dem hochwertigen Fahrzeug schätzt die Polizei auf 121.000 Euro.

A7 bei Kempten: Rechte Fahrspur gesperrt

Die rechte Fahrspur in Richtung Füssen war nach dem Unfall für etwa 2,5 Stunden gesperrt. Laut Polizei wurde unter anderem der Wildschutzzaun entlang der A7 auf einer Länge von 20 bis 30 Metern beschädigt und musste nun repariert werden. Die Autobahnmeisterei rückte deshalb aus.