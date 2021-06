Mann fährt in Leitplanke - Polizei ermittelt auch gegen Beifahrer

Ein Autofahrer ist wohl auf der A7 bei der Rottachtalbrücke eingeschlafen und hinter einer Streife in die Mittelplanke gefahren.

30.06.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Ein Autofahrer ist nach eigenen Angaben auf der A7 bei der Rottachtalbrücke eingeschlafen und in die Leitplanke gefahren. Zufällig fuhr vor ihm eine Streife der Bundespolizei, heißt es in einer Mitteilung. Fahrer und Beifahrer überstanden den Unfall unverletzt, an dem Auto entstand allerdings ein Schaden von 12.000 Euro.

Auch Beifahrer könnte nach Unfall auf A7 angezeigt werden

Der Fahrer bekommt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Danach nahm in die Bundespolizei mit. Sie hatte den Verdacht, dass der Beifahrer, nach ersten Erkenntnissen ein 32-jähriger Inder, kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat.

