Auto überschlägt sich auf der B12 bei Weitnau - zwei Menschen schwer verletzt

Ein Autofahrer auf der B12 verliert bei der Ausfahrt Hellengerst/Weitnau die Kontrolle. Das Auto überschlägt sich, zwei Menschen werden schwer verletzt.

13.07.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist es auf der B12 an der Ausfahrt Hellengerst in Fahrtrichtung Lindau zu einem schweren Unfall gekommen.

Nach Polizeiangaben verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, weil er zu schnell unterwegs war.

Unfall auf der B12 bei Weitnau: vier Personen verletzt

Er kam ins Schleudern und geriet auf die gegenüberliegende Seite, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Außerdem beschädigte er einen Wildschutzzaun.

Auto und Wildzaun bei Weitnau beschädigt: So hoch ist die Schadenssumme

Zwei Personen auf der Rückbank wurden schwer verletzt in das Klinikum nach Kempten gebracht. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro.

