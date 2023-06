Autofahrerin übersieht auf A980 bei Sulzberg von hinten kommenden Wagen - zwei Verletzte

Eine 48-jährige Fahrerin hat auf der A980 bei Sulzberg einen von hinten kommenden Wagen übersehen und zog auf die Überholspur. Zwei Menschen wurden verletzt.

03.06.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Am Freitag hat es auf der A980 bei Sulzberg gekracht - zwei Menschen wurden dabei verletzt. Laut Polizei waren ein Lkw und dahinter ein Auto über den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Durach auf die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau aufgefahren. Beide Fahrzeuge wechselten auf die rechte Spur. Die 48-jährige Fahrerin des Autos fuhr jedoch direkt auf die Überholspur, um den Lastwagen zu überholen. Dabei übersah sie das Auto einer 28-Jährigen, welches von hinten auf dem linken Fahrstreifen ankam. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Wagen auf den der 48-Jährigen auf.

Verkehrsunfall auf A980 bei Sulzberg - Zwei Menschen werden verletzt

Die zog daraufhin wieder auf die rechte Fahrbahn, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in die Kemptener Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Autobahn war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

