Unfall auf der B12 bei Waltenhofen - Straße wieder frei

Unfall auf der B12 heute Morgen zwischen Waltenhofen und Hellengerst - ein Auto hat sich überschlagen. Die B12 war etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt.

05.03.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Am Freitagvormittag hat sich ein Auto auf der B12 zwischen Waltenhofen und Hellengerst in Richtung Lindau überschlagen und blieb mitten auf der Straße auf der Seite liegen. Laut Polizei ist der 32-jährige Autofahrer aus Unachtsamkeit ins Bankett geraten und hat so die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Unfall auf der B12 bei Waltenhofen: Autofahrer nicht verletzt

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurde der 32-Jährige nicht verletzt.

An seinem Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro.

Mithilfe eines Krans musste das Unfallauto geborgen werden. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro. Bild: Martina Diemand

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos war die B12 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Kempten war mit drei Streifen im Einsatz.

