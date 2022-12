Sechs Autofahrer bei Unfällen auf A7-Auffahrt nahe Kempten verletzt

Auf der A7-Auffahrt in Richtung Memmingen ist es am Donnerstagmorgen gleich zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt.

01.12.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Am Donnerstagvormittag ist bei Kempten auf der A7-Auffahrt in Richtung Memmingen gleich zu zwei Autounfällen gekommen. Dabei wurden insgesamt sechs Menschen leicht verletzt, so die Polizei. Ein 19-jähriger Autofahrer musste demnach auf der Auffahrt verkehrsbedingt abbremsen - ein folgender 34-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Als der Unfallverursacher die Unfallstelle absichern wollte, so die Polizei weiter, fuhr ihm eine 19-jährige Frau ins Heck.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro, so die Polizei. Trotz starkem Berufsverkehrs kam es laut Polizei kaum zu Behinderungen.

Anmerkung der Redaktion: Zunächst war die Polizei von einem Verletzten ausgegangen. Wir haben den Bericht an der entsprechenden Stelle aktualisiert.

An dem Unfall auf der A7-Abfahrt waren drei Autos beteiligt. Eines davon landete im Straßengraben. Bild: Michalik

