Motorradfahrer rast im Kürnachtal in den Gegenverkehr und stirbt

Das heiße Wochenende nutzten viele Biker für Ausfahrten. Zwischen Häfeliswald und Unterkürnach kam es am Sonntag im Kürnachtal zu einem schweren Motorradunfall.

09.07.2023 | Stand: 19:38 Uhr

Nach ersten Angaben der Polizei war ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Staatsstraße 2376 zwischen Häfeliswald und Unterkürnach unterwegs. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers geriet der 37-jährige Biker von Wiggensbach in Richtung Schmidtsfelden fahrend in einer Rechtskurve mit seiner Honda in den Gegenverkehr. Das sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion.

In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Dacia. Dessen Fahrer versuchte zwar noch abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Der 61-Jährige hinter dem Steuer konnte aber den Zusammenstoß letztendlich nicht mehr verhindern.

Motorradunfall bei Unterkürnach: Biker stirbt noch am Unfallort

Der Biker krachte in die Fahrerseite des Dacias. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen, denen der 37-Jährige noch am Unfallort erlag. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Verunglückten tun. Der Fahrer des Dacias sowie seine Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Gutachter wird nun den genauen Hergang des tödlichen Unfalls untersuchen.

Der Dacia und das Motorrad wurden bei dem Crash schwer demoliert, die Polizei geht bei dem Unfall von einem Schaden von 20.000 Euro aus. Die Wiggensbacher Feuerwehr sperrte Die Straße durch das Kürnachtal war an der Unfallstelle für rund zwei Stunden komplett. Am frühen Abend konnte der Verkehr wieder normal durch das Kürnachtal rollen.

Die Staatsstraße 2376 durch das Kürnachtal verbindet Kempten mit der Grenze zu Baden-Württemberg - dort geht sie in die L 319 über. Sie ist rund 14 Kilometer lang. Die kurvenreiche Strecke wird gerne von Motorradfahrern befahren.

Lesen Sie auch: Eine Fahranfängerin gerät mit ihrem Auto nach einem Fahrfehler in einer Kurve bei Jengen ins Schleudern und prallt gegen einen Baum. Die Frau bleibt unverletzt, das Auto ist Schrott.