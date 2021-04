Unfall bei Waltenhofen: Auto ausgebrannt - Fahrbahn gesperrt

Auf der A980 bei Waltenhofen gab es am Montagabend einen Unfall, ein Auto lag brennend in der Böschung.

Nach einem Unfall nahe Waltenhofen am Montagabend ist ein Auto brennend am Fahrbahnrand der A980 gelegen. Die Fahrbahn war von in Richtung Weitnau (B12) sowie von Kempten kommend (B19) gesperrt, teilt Polizei mit.

Unfall bei Waltenhofen: Keine Verletzten

Ersten Erkenntnissen nach kam der Fahrer des Autos von der Fahrbahn ab, andere Verkehrsteilnehmer sind nicht involviert. Verletzt wurde niemand, so der erste Stand der Polizei.

