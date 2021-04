Am Autobahndreieck Allgäu ist am Montagvormittag ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden. Die Sperrung der A7 führte zu Staus.

12.04.2021 | Stand: 09:41 Uhr

Am Montagvormittag ist es auf der A7 am Autobahndreieck Allgäu zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Rückfrage unserer Redaktion bestätigte, wurde dabei ein Mensch verletzt. Die A7 war in Fahrtrichtung Füssen etwa zwei Stunden lang komplett gesperrt.

Stau auf der A7 in Richtung Füssen

Das führte auf der A7 und auf der Umleitung zu Staus - die sich inzwischen aufgelöst hätten, so ein Polizeisprecher. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Weitere Infos folgen.