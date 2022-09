In Kempten hat ein Audi-Fahrer einen Auffahrunfall verursacht, ist dann aber geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

15.09.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Kempten hat am Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem blauen Kombi der Marke Audi an der Kreuzung von B19 und A980 einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr er von Waltenhofen kommend auf die B19 in Fahrtrichtung Kempten auf. Hierbei wechselte der Audifahrer direkt auf den linken Fahrstreifen, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer bremsen musste.

