Polizeistreife bei Einsatz in Unfall verwickelt - 26-Jährige fährt in Kemptener Dienstwagen

Zwei Polizeibeamte sind in Kempten zu einem Einsatz unterwegs. Das Fahrzeug hinter ihnen bremst nicht rechtzeitig und fährt dem Dienstwagen auf.

03.03.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Am Dienstag ist ein Auto in Kempten einem Polizeiwagen aufgefahren. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Morgen auf dem Schumacherring.

Die Kemptener Polizeistreife war zu einem Einsatz unterwegs

Die Polizisten waren gerade auf dem Weg zu einem Einsatz und mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Weil das Auto vor ihnen plötzlich abbremste, bremste auch die Fahrerin des Polizeiautos.

Die Fahrerin bremst nicht rechtzeitig und fährt dem Dienstwagen auf

Eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Auto hinter dem Dienstwagen fuhr, schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und für in das Polizeiauto. Dabei wurden die beiden Polizisten im Streifenwagen leicht verletzt. Das Auto der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

