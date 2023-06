Zwei Kinder bei Fahrradunfall in Kempten verletzt

Bei einem Fahrradunfall in Kempten wurden zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren verletzt. Was passiert ist.

27.06.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Auf einer Fahrradtour in Kempten ist am Montagvormittag der Fahrradanhänger einer 31-Jährigen gekippt. Ihre beiden drei und fünf Jahre alten Kinder wurden bei dem Unfall verletzt, teilt die Polizei mit. Demnach fuhr die Mutter mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von der St.-Mang-Brücke kommend in Richtung Illerstraße.

Fahrradunfall in Kempten: Zwei Kinder leicht verletzt

In einer Kurve verkantete der Fahrradanhänger am Bordstein und kippte um. Die beiden Kinder, die in dem Anhänger saßen, stürzten dadurch auf den Asphalt. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, Kinder in Fahrradanhängerin anzuschnallen.

