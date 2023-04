Zwei Jugendliche schlagen in Kempten auf einen jungen Mann ein. Ein 18-jähriger Zeuge bleibt nicht untätig und mischt sich ein.

21.04.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Am späten Donnerstagabend haben zwei 17-Jährige in Kempten unvermittelt einen jungen Mann angegriffen. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass der 22-Jährige sich durch die Faustschläge in sein Gesicht leicht verletzte.

18-Jähriger mischt sich in Kempten in Schlägerei ein

Nicht untätig blieb ein 18-Jähriger. Der Zeuge versuchte zu schlichten, dabei verletzte auch er sich leicht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzungen gegen die zwei Täter.

