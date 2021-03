Bei Rot über die Ampel - mehrere Autos stoßen auf Kemptener Kreuzung zusammen

In Kempten übersieht eine Autofahrerin am Adenauer-Ring eine rote Ampel und kracht mit zwei weiteren Autos zusammen. Auch die Feuerwehr rückt zum Unfall aus.

Am Montagnachmittag sind in Kempten mehrere Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in dem Bereich von Adenauer Ring und Lindauer Straße.

Unfall in Kempten: Drei Autos krachen zusammen

Grund für den Zusammenstoß sei nach aktuellem Ermittlungsstand eine missachtete rote Ampel gewesen. Die 40-Jährige Autofahrerin fuhr bei rotem Licht über die Kreuzung und stieß mit zwei anderen Wagen zusammen. Die Autos waren gerade dabei abzubiegen und waren von links kommend auf der Kreuzung unterwegs.

Feuerwehr Kempten wird am Unfallort gebraucht

Alle drei Autos wurden abgeschleppt. Außerdem riefen die Beamten die Feuerwehr hinzu, da die Batterie des Unfallwagens qualmte.

Die Einsatzkräfte bauten die Batterie aus, damit hatte sich das Problem erledigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

