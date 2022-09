An der Kreuzung A980/B19 bei Waltenhofen hat es am Freitagabend einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Ein Polizeiauto im Einsatz war darin verwickelt.

23.09.2022 | Stand: 20:37 Uhr

An der Kreuzung A980-Abfahrt Waltenhofen gab es am Freitagabend einen Unfall mit mehreren Verletzten. Laut Polizei war ein Polizeiauto auf Einsatzfahrt in den Zusammenstoß verwickelt.

Unfall bei Kempten: Verkehr staut sich in Richtung Süden

Der Verkehr in Richtung Süden staut sich derzeit. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, die Polizei nimmt den Unfall auf.

Weitere Informationen zum Unfall folgen hier in Kürze.

