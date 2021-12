Warum der 19-Jährige am Donnerstagabend in Kempten gegen die geparkten Autos fuhr, ist laut Polizei unklar.

31.12.2021 | Stand: 11:47 Uhr

Am Donnerstagabend ist es gegen 22 Uhr zu einem Unfall in der Lenzfrieder Straße gekommen. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Kleinwagen laut Polizei aus noch unklarer Ursache in vier geparkte Autos. Laut Augenzeugen überfuhr er zuvor die Gegenfahrbahn.

Unfall Lenzfrieder Straße am Donnerstagabend: Ursache laut Polizei unklar

Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam ins Krankenhaus.