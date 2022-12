21-Jähriger verursacht auf B19 Unfall - eine Person schwerverletzt

Auf der B19 in Richtung Kempten hat ein 21-jähriger Autofahrer eine rote Ampel überfahren und einen Unfall verursacht. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

01.12.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Um circa 6:30 Uhr am Donnerstagmorgen fuhr ein 21-Jähriger auf der B19 in Richtung Kempten. An der Kreuzung zur A980/B12 ignorierte der Fahrer laut Polizei eine rote Ampel und wollte links in Richtung Hellengerst abbiegen. Dabei übersah der 21-Jährige aber ein entgegenkommendes Auto.

Unfall an der A980/B12: Kreuzung musste teilweise gesperrt werden

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden zwei Insassen leicht und ein Beteiligter schwer verletzt. Alle wurden ins Krankenhäuser gebracht.

An beiden Autos entstanden laut Aussage der Beamten Totalschäden. Aufgrund der teilweisen Sperrung der Kreuzung B12/A980 gab es außerdem erheblichen Rückstau.

