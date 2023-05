90-Jährige bei Unfall in Sulzberg schwer verletzt

In Sulzberg ist eine 90-Jährige von einem Lkw überfahren worden. Das vermutet die Polizei als Ursache für den Zusammenstoß.

18.05.2023 | Stand: 11:26 Uhr

In der Sulzberger Schulstraße ist es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 90-jährigen Frau und einem 36-jährigen Lkw-Fahrer gekommen. Der 36-jährige Lkw-Fahrer fuhr auf der Kemptener Straße von Kempten kommend und bog nach rechts in die Schulstraße ab, berichtet die Polizei. Die 90-jährige Dame Frau sich kurz vor dem Zusammenstoß im Bereich des Gehwegs.

Unfall in Sulzberg: Anhänger erfasst Frau

Bisher geht die Polizei davon aus, dass die Frau die Schulstraße überqueren wollte und dabei übersah, dass der Lkw mit einem längeren Anhänger ausgerüstet war. Der Anhänger erfasste die 90-Jährioge, sodass diese zu Boden stürzte und sich schwer verletzte.

Ein hinzugerufener Notarzt sowie ein Rettungswagen brachten sie Dame ins Krankenhaus. Am Fahrzeug des Unfallverursachers stellten die Beamten keine technischen Mängel fest. Auch eine überhöhte Geschwindigkeit schließen sie als Unfallursache aus.

