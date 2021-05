Zug erfasst aufgescheuchte Kuh - Polizei sucht zwei jugendliche Mädchen

Ein Zug erfasst eine Kuh bei Heising, alles deutet auf ein Unglück hin - bis sich eine Zeugin meldet. Nun sucht die Polizei nach zwei jugendlichen Mädchen.

11.05.2021 | Stand: 15:52 Uhr

Nachdem ein Zug bei Heising (Gemeinde Lauben im Oberallgäu) eine Kuh erfasst hat, sucht die Polizei zwei jugendliche Mädchen. Bereits am Donnerstagabend, 6. Mai, hatte laut Polizei ein Zug eine Kuh erfasst. Im Zug befanden sich vier Personen, die unverletzt blieben. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 bis 30.000 Euro. Die Bahnstrecke war zwei Stunden gesperrt.

Der Landwirt war der Polizei zufolge höchstwahrscheinlich unschuldig. Der Zugang zur Weide in Nasengrub zwischen Lauben und Hirschdorf war zusätzlich mit einer dicken Eisenstange gesichert. Der Bauer, der den Weidezaun noch am Nachmittag überprüft hatte, gab an, dass bereits am frühen Abend zwei Kühe ausgebrochen waren. Allerdings hatte er nur eine von ihnen wieder einfangen können.

Zeugin gibt Ermittlungen zu Unfall mit Zug und Kuh bei Heising eine neue Wende

Zunächst deutete daher alles auf einen Unglücksfall hin - bis sich am Samstag eine Zeugin bei der Bundespolizei in Kempten meldete. Ihr waren am Unfalltag gegen 17.25 Uhr zwei Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aufgefallen, die auf dem Weg entlang der besagten Weide liefen. Sie waren im Partnerlook mit grauen Kapuzenpullovern, hellen Hosen sowie weißen Schuhen unterwegs und trugen weiße Kopfhörer.

Lesen Sie auch

Großeinsatz in Vorarlberg Zug bei Bregenz entgleist - Großeinsatz am Abend - Fernzüge von und nach Lindau betroffen

Die Mädchen haben wohl getanzt und sind herumgesprungen. Als sie bemerkten, dass das die Tiere erschreckt, hörten sie aber nicht auf - ganz im Gegenteil: Sie machten noch energischer weiter und näherten sich den Rindern. Wenige Minuten später erhielt die Zeugin einen Anruf, dass Schumpen über die Straße gelaufen seien und der Zaun auf die Straße rage. (Lesen Sie auch: Kühe in den Bergen: Diese Regeln sollten Wanderer beachten)

Bundespolizei ermittelt wegen Zugunfall bei Heising

Die Bundespolizei warnt davor, Weidetiere absichtlich zu erschrecken. Das gelte auch im Hinblick auf Trends, bei denen vor allem Kühe aufgescheucht werden.

Die Bundespolizei Kempten ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Hinweise, insbesondere zu den beschriebenen Mädchen, an die Telefonnummer 0831/5407980.

Lesen Sie auch: Auto prallt an Bahnübergang gegen Leuchte