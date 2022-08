Mit Bioabfällen beladener Lkw kippt bei Kempten um

Ein Lastwagen ist im Kreisverkehr zwischen Kempten und Altusried umgestürzt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Die Straße war eine Stunde gesperrt.

Am Dienstagmittag ist ein mit Bioabfällen beladener Lastwagen in einem Kreisverkehr zwischen Kempten und Altusried auf Höhe Krugzell umgekippt. Laut Polizei war der Fahrer zu schnell, als er in den Kreisverkehr fuhr, woraufhin der Lkw auf die rechte Seite umfiel,

Der 38-jährige Fahrer ist laut Polizei leicht verletzt. Der Lastwagen verlor einen Teil seiner Ladung und es lief Kraftstoff aus dem umgekippten Fahrzeug aus. Zur Bergung des Lastwagens wurde die Straße komplett gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Mit einem Kran musste der umgestürzte Lastwagen bei Krugzell geborgen werden. Bild: Martina Diemand

