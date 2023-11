"Extremen Gefahrenstelle" für Kinder: Kemptener hoffen auf Lösung

Haben Autofahrer keine Chance, die Kinder hinter den Containern zu sehen? Das will die Stadt Kempten tun, um die Situation zu verbessern. Das sagt die Polizei.

27.11.2023 | Stand: 06:19 Uhr

Wie gefährlich ist die Verkehrssituation an den Wertstoffcontainern im Braut- und Bahrweg in Kempten? Ein Anwohner, Vater eines Kleinkinds, spricht von einer "extremen Gefahrenstelle": Viele Kinder seien dort zu Kindergarten und Schule unterwegs. Zwei Beinahe-Unfälle habe er in jüngster Vergangenheit beobachtet. Nun bittet er die Stadt, eine Lösung zu finden, "da an dieser Stelle ein Kind fast unter einem Auto lag und das andere gegen das Auto lief". Im Rathaus nimmt man die Hinweise ernst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.