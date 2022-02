Unterkünfte für Flüchtlinge in Kempten? „Wir machen alles, was notwendig wird“

Oberbürgermeister Kiechle sagt Hilfe der Stadt zu. Die Lebenshilfe bietet ein Quartier an. Die Stadtverwaltung Kempten sammelt, wer wie helfen will.

28.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Von einem größeren Zustrom an Geflüchteten geht die Stadt Kempten aus, auch wenn der tatsächliche Bedarf offen ist. Aktuell sind erste Flüchtlinge aufgrund privater Initiativen auf dem Weg nach Kempten. „Wir machen alles, was notwendig wird“, versichert Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Turnhallen als Notquartiere umzugestalten, steht bei der Stadt aber vorerst nicht auf dem Plan. Sie hat freie Unterkünfte. Bereits jetzt gibt es im Rathaus im Amt für Integration eine Anlaufstelle für Fragen und Angebote. Die Kemptener erreichen sie per E-Mail an integration@kempten.de und unter der Behördennummer 115.

So eine zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine sowie für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben aktuell die Stadträte Annette Hauser-Felberbaum (Freie Wähler/ÜP) und Lajos Fischer (Grüne) beantragt. Sie sagen, viele Kemptener wären bereit, Menschen aus der Ukraine mit Wohnraum, Sach-/Geldspenden und persönlichem Engagement zu helfen. Nötig seien aber direkte Ansprechpartner. „Wir waren schon tätig“, sagt dazu Kiechle und dass man auch einen Dolmetscherdienst organisiert habe.

Platz für 45 Menschen und vier Gemeinschaftsküchen in früherem Wohnheim der Lebenshilfe

Als erstes Quartier kann laut Kiechle ein derzeit leeres Haus an der Mariaberger Straße dienen, das die Lebenshilfe angeboten hat. Dort lebten zuvor Menschen mit Behinderung in Wohngruppen. Das Haus hat Platz für 45 Menschen und vier Gemeinschaftsküchen; es lasse sich schnell für Flüchtlingsfamilien nutzen. Ebenfalls leer stehe die Unterkunft an der Maler-Lochbihler-Straße. Da hat zwar der Staat die Finger drauf, aber das dürfte ja kein Thema sein, sagt Kiechle. Die Stadt prüfe zudem weitere Optionen. „Wir werden Unterkünfte finden, wenn nötig auch für länger – da legen wir uns ins Zeug.“

Das Oberallgäu ist laut Landratsamt-Sprecherin Franziska Springer vorbereitet. Wenn es Zuweisungen gibt, werde zuerst die Turnhalle der Berufsschule in Immenstadt für Flüchtlinge hergerichtet. Rotes Kreuz, Johanniter und Technisches Hilfswerk seien auf Abruf einsatzbereit. Es gebe einen regelmäßigen Austausch im Krisenstab.

Lesen Sie auch

Erste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf dem Weg ins Allgäu Stadt und Landkreis sagen Hilfe zu

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

Lesen Sie auch: