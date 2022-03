Die Grund- und Mittelschule Oy erwartet im September drei erste Klassen. Bis ein Anbau steht, sollen zusätzliche Klassen in Containern unterkommen.

19.03.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Grund- und Mittelschule Oy wächst: Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es ab September drei statt zwei erste Klassen geben. Allerdings ist für sie nicht genug Platz, die Schule nutzt schon jetzt sämtliche Räume. Der Gemeinderat hat deshalb nun in einem Grundsatzbeschluss entschieden, an der Ostseite der Schule als Übergangslösung Klassenzimmer in Containern einzurichten.