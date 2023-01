Uraufführung von "Dorfentzug": Zwei Welten prallen aufeinander

Zum Schmunzeln, Lachen und Gruseln: „Dorfentzug“ der Koppachtaler im Theaterkästle Altusried konfrontiert traditionelles Brauchtum mit kapitalistischer Gier.

31.01.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Viele große Ideen sollen ja schon am Biertisch geboren worden sein. So auch die Idee, eine deftige Mundart-Komödie zu schreiben und erfolgreich auf die Bühne zu bringen. Vom Altusrieder Trachtenverein „Koppachtaler“ stand nun die Uraufführung des Stücks „Dorfentzug“ im restlos ausverkauften Theaterkästle auf dem Programm. Der Autor Christian Ludwig Mayer führt selbst Regie und komponierte die Theatermusik. Das Ergebnis: eine schwarze Komödie mit Musik über Starrsinn, Dummheit, Machtgier und Skrupellosigkeit.

Die Bühne ist zweigeteilt. Auf der linken Seite Antons heimelig eingerichtete Bauernstube mit Herrgottswinkel, gemütlichem Sofa, Ehrenurkunde an der Wand und seinem geliebten Röhrenradio. Und rechts Hans Fiedlers Büro. Hier herrscht klare Ordnung in kahlen Wänden. Das riesige Firmenlogo wird durch farbige Beleuchtung betont. Ein Chefsessel vor und ein Laptop auf dem funktionalen Schreibtisch. Sonst nichts. Parallel zu diesem Kontrast skizziert der Autor Mayer seine Figuren ebenso klischeehaft grob und kantig.

Mit eiserner Hand leitet Anton den Trachtenverein

Anton, authentisch gespielt von Franz Merk, ist ein richtiges Allgäuer Urviech! Sein ganzer Lebensinhalt ist der Trachtenverein, den er mit eiserner Hand leitet. Alles dreht sich ums heimatliche Brauchtum. Seine derben Kraftausdrücke, von denen es im Allgäuer Dialekt ja eine ganze Menge gibt, und schon lang nicht mehr gehörte Redewendungen kommen beim Publikum prima an. Sehr amüsant, wie Merk die famos aufspielenden Musiker besserwisserisch zurechtweist und korrigiert. Sei es der falsch gestimmte Kontrabass oder der mangelhafte Doppelanschlag der Hackbrettspielerin. Anton ist einfach ein Perfektionist.

Unternehmer Hans Fiedler hat Furchtbares vor

Doch das Unglück bahnt sich schon den Weg. Antons Jugendfreund Hans Fiedler hat Furchtbares vor: Ein „Dorfcenter-Universe“ soll in der Ortsmitte entstehen. Der uralte Gasthof und der Friedhof müssen dafür weichen. Günther Eisele kann in der Rolle des aalglatten, geld- und machtgierigen Baulöwen Fiedler voll überzeugen. Seine gehoben-bayerische Sprachfärbung, seine Gestik und Mimik sind stimmig. Freimütig bekennt Fiedler: „Dia Drecksau in dem Stück bin i“. Fiedlers frevelhaften Pläne verkraftet der ewiggestrige Anton nicht, er erleidet einen Zusammenbruch – „Dorfentzug“ lautet die Diagnose des völlig überdrehten Arztes.

Jetzt schlägt die Stunde der beiden Geister, des Boinemartl (Hubert Weizenegger) und des Kreisheimatpflegers (Christian Eberz). Nicht ganz uneigennützig greifen sie gewitzt und singend in das Geschehen ein. Die beiden skurrilen Typen verbreiten aber alles andere als Angst und Schrecken, sondern sorgen mit ihrer beinahe zu albernen Tollpatschigkeit für Lacher. Überhaupt schrammt das Stück manchmal doch sehr hart an der Grenze zum Klamauk entlang. Vor allem der Arzt muss sich, „aus dramatischen Gründen“, mehrfach in verschiedenste und absurde Kostüme quetschen. Etwas weniger wäre sicher mehr.

Viele Details bringen die Zuschauer zum Schmunzeln

Doch es gibt auch nette kleine Details, die für Schmunzeln sorgen. Da bleibt etwa die Wanduhr wie von Geisterhand stehen – um sich bald darauf wieder wild in Bewegung zu setzen. Da wird das klärende Streitgespräch zwischen Anton und Hans als Kasperltheater inszeniert. Und „Miri“ sitzt ganz menschlich unter dem Schreibtisch und findet im Internet Antworten auf die ausgefallensten Fragen, scheitert aber kläglich am Allgäuer Dialekt.

Mancher Länge zum Trotz spendet das vergnügte Publikum schlussendlich minutenlangen Applaus. Wer dann noch wollte, konnte anschließend im „Himmelsstieable“, dem zum Biergarten umgebauten Foyer, bei zünftiger Livemusik noch das eine oder andere Glas Bier genießen.

Bis 19. Februar 2023 folgen noch neun reguläre Aufführungen sowie zwei Zusatzvorstellungen wegen großer Nachfrage im Theaterkästle Altusried. Karten gibt's unter Telefon 08373/922 00.