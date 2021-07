Die Maschinen der beiden Frauen sorgen überall für Aufsehen - und für besondere Erlebnisse. Wichtig sind ihnen die Begegnungen mit den Menschen unterwegs.

12.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Mit 60 Kilometern pro Stunde sind sie unterwegs. Vielleicht auch mal mit 80. Aber nicht viel schneller. In den Pyrenäen, in Andalusien, in Portugal und in Frankreich. Wenn sich Monika Frey und Ursula Pfahl aus dem Altusrieder Ortsteil Frauenzell auf ihre beiden Motorräder setzen, heißt ihr Motto: Entschleunigung pur.