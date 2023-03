Prof. Dr. Stephan Tschirdewahn ist neuer Chefarzt am Klinikum Kempten

Prof. Dr. Stephan Tschirdewahn leitet seit einem halben Jahr die Fachabteilung am Klinikum. Nach einer Kündigungswelle im Sommer will er zu altem Niveau zurück.

22.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Lange Wartezeiten, verschobene Operationen, nur eine sehr eingeschränkt mögliche Notfallversorgung. Das war die Situation der Urologie am Klinikum Kempten im Sommer vergangenen Jahres. Wie berichtet, hatte ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte gekündigt. Auch Chefarzt Prof. Dr. Rolf von Knobloch verließ den Klinikverbund Allgäu. Im November trat sein Nachfolger, Prof. Dr. Stephan Tschirdewahn, seinen Dienst an. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Der 43-Jährige ist dabei, die Abteilung wieder aufzubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.