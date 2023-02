Was zählt mehr – Befehl oder Impfangst?

Soldat ignoriert Anordnung von Vorgesetzten, sich gegen Corona schützen zu lassen. Trotz gesundheitlicher Probleme wiegt die Verweigerung des Gehorsams schwer.

16.02.2023 | Stand: 17:26 Uhr

In der gesamten Bevölkerung gab und gibt es Zweifel an der Verträglichkeit von Covid-19-Impfungen. Also auch in den Reihen der Bundeswehr. Truppenangehörigen kann allerdings befohlen werden, sich impfen zu lassen. Dem hat sich ein Hauptfeldwebel während eines Einsatzes in Jordanien widersetzt. Wegen Gehorsamsverweigerung stand er nun in Kempten vor Gericht. Mit Folgen.

