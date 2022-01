Frau nach Widerstand bei "Querdenker"-Demo im April in Kempten verurteilt

Eine Allgäuerin legte ein falsches Gesundheitszeugnis vor und leistete der Polizei im Umfeld einer Corona-Demo in Kempten Widerstand. Nun wurde sie verurteilt.

Bundesweit machte der Fall Schlagzeilen: Vor allem das von Passanten gefilmte Video einer Polizeikontrolle sorgte im Netz für millionenfache Klicks. Zu sehen ist darauf eine grauhaarige Frau, die sich einer Polizeikontrolle widersetzt. Der Vorfall ereignete sich im April 2021 bei einer nicht genehmigten Demo von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Kempten. Damals hatten sogenannte "Querdenker" angekündigt, sie wollten die Stadt Kempten fluten.

Nach Widerstand bei "Querdenker"-Demo im April in Kempten: Diese Strafe erhält die Frau

Am zweiten Verhandlungstag fiel nun im Amtsgericht Kempten das Urteil: Die mittlerweile 58-jährige Frau, die einen Teilzeit-Job hat, wurde zu 80 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. In Summe also 4000 Euro Strafe.

Diese Strafe erhielt sie, weil sie bereits im März 2021 ein unrichtiges Gesundheitszeugnis vorgelegt hatte und zudem bei der Polizeikontrolle am Rande der verbotenen Demo im April Widerstand gegenüber der Polizei geleistet hatte. Die Ordnungshüter wollten damals wegen des Verdachts einer Beleidigung ihre Personalien aufnehmen. Der eigentliche Vorwurf der Beleidigung wurde nun am zweiten Verhandlungstag fallengelassen. Darauf hatten sich die Vertreterinnen und Vertreter von Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft geeinigt. Laut ursprünglichem Strafbefehl soll die Frau Polizeibeamte als bekloppt bezeichnet haben. Sie selbst bestritt dies aber von Anfang an und sagte immer wieder, sie habe damit nur die Gesamtsituation gemeint. An diesem zweiten Verhandlungstag betonte sie nun mit stockender Stimme: „Ich bin keine Beleidigerin.“ Es wäre schrecklich für sie, mit diesem Vorwurf leben zu müssen.

Im Gegenzug für den nun weggefallenen Vorwurf der Beleidigung reduzierte die Angeklagte ihren Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Höhe der Strafe. Ursprünglich sollte sie 80 Tagessätze à 60 Euro zahlen. Zugleich räumte sie damit den Attestverstoß und den Widerstand gegen die Polizei ein. Das wiederum hielt ihr die Richterin zugute, auch weil so eine weitere Beweisaufnahme (und ein längeres Verfahren) unnötig wurde. Dazu hätten unter anderem die Zeugenaussagen von drei Polizisten gehört. Sie waren zu beiden Verhandlungstagen bis aus Mittelfranken und der Oberpfalz angereist – nun letztlich jeweils umsonst, aber nicht kostenlos.

Von auswärts angereister Verteidiger vergisst seine schwarze Robe und muss sich im Gericht anderswo eine ausleihen

War der Verteidiger beim ersten Verhandlungstag noch wegen Diskussionen um das korrekte Tragen von Masken und das seiner Meinung nach zu häufige Lüften aufgefallen, so nahmen er und seine Mandantin nun mit Mütze und Schal auf der Seite der Angeklagten Platz. Diesmal hatte der von auswärts angereiste Verteidiger seine schwarze Robe vergessen, weshalb er sich kurz vor Verhandlungsbeginn aufmachte, um sich im Gerichtsgebäude eine zu leihen. Die Robe als berufsständische Kleidung sei in Strafverfahren Pflicht, erklärte Amtsgerichtssprecher Robert Kriwanek auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der ursprüngliche Strafbefehl gegen die Oberallgäuerin hatte auf 80 Tagessätze à 60 Euro gelautet, nun sind es 80 Tagessätze à 50 Euro. Durch den Widerspruch sank also das Strafmaß von 4800 auf 4000 Euro, und die Frau ist zumindest den Vorwurf der Beleidigung los. Dafür muss sie nun die gesamten Verfahrenskosten für zwei Verhandlungstage tragen. Sie und ihr Verteidiger erklärten nach dem Urteil, auf Rechtsmittel zu verzichten. (Lesen Sie auch: Tausendfach kommentiert: Große Diskussion über Video von Polizei-Kontrolle in Kempten)

