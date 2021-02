Urteil nach sexuellem Kindesmissbrauch in Marktoberdorf - sechs Jahre Haft

Das Landgericht Kempten hat einen 37-jährigen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in sieben Fällen zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

25.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Der Mann aus Syrien musste sich seit Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und wegen Vergewaltigung verantworten. In Marktoberdorf soll er sich mehrfach an zwei Buben, zur Tatzeit acht und elf Jahre alt, vergangen haben.

Das Gericht legte ihm zur Last, im Zeitraum zwischen Sommer 2019 und März 2020 wiederholt sexuelle Handlungen an den beiden Kindern vorgenommen zu haben. Die Taten waren laut Gerichtsmitteilung mit einem Eindringen des Geschlechtsteils in den Körper der Geschädigten verbunden. Der Angeklagte äußerte sich vor dem Kemptener Landgericht nicht zu den gegen ihn erhobenen Tatvorwürfen.

Missbrauch in Marktoberdorf: Gericht in Kempten stuft Aussagen der Opfer als glaubwürdig ein

Die Kammer war jedoch nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Taten tatsächlich begangen hatte. Von besonderer Bedeutung waren vor Gericht die Aussagen der beiden Geschädigten. Die Kammer stufte die Angaben der Kinder aufgrund zahlreicher gewichtiger Umstände als glaubhaft ein und verwies darauf, dass es keinerlei greifbare Anhaltspunkte für vorsätzliche Falschaussagen oder eine übersteigerte Fantasie der Geschädigten gegeben habe.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann das Rechtsmittel der Revision zum Bundesgerichtshof einlegen. Auch in München steigt in dieser Woche ein großer Prozess um schweren sexuellen Kindesmissbrauch.