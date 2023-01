Verdreckte und verwahrloste Tiere: Oberallgäuer darf keine Hunde mehr halten

Das Verwaltungsgericht Augsburg weist eine Klage des Mannes zurück und bestätigt damit die Entscheidung des Oberallgäuer Veterinäramtes.

10.01.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Weil die Tiere in seiner Obhut gelitten haben, darf ein Oberallgäuer auch weiterhin keine Hunde mehr halten. Das Verwaltungsgericht Augsburg wies am Dienstagvormittag laut Sprecherin Dr. Sarah Honegg eine Klage des Mannes zurück und bestätigte damit das Verbot des Oberallgäuer Veterinäramtes.

Die Hunde lebten im Keller des Oberallgäuers - bei einer Kontrolle befanden sie sich in einem verwahrlosten Zustand

Nach Angaben Honeggs hatte der Oberallgäuer mehrere Hunde gehalten und mit diesen Handel getrieben. Die Tiere lebten unter anderem im Keller und in einem Zwinger im Wald. Bei einer Kontrolle hätten sich die Hunde in einem verwahrlosten Zustand befunden: Das Fell sei kotverschmiert gewesen, die Tiere hätten zum Teil vom Plastikdach einer Hundehütte gegessen, berichtet die Sprecherin des Verwaltungsgerichts. Darmverschlüsse seien die Folge gewesen, Tiere seien zum Teil sogar daran gestorben. Lesen Sie auch: Hundeführerschein in Kempten und im Oberallgäu als Pflicht? Das sagen Hundetrainer und Tierärzte.

Der Oberallgäuer wollte das Verbot des Veterinäramts nicht hinnehmen und klagte dagegen. Erfolglos. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg ist noch nicht rechtskräftig.