UWT Brasilien unterstützt ein Zentrum für krebskranke Kinder

Der Hersteller für Messtechnik will sein Jahresmotto "Optimismus bleibt Pflicht" weitergeben. Bei einer Sammelaktion in Betzigau kamen 2000 Euro zusammen.

01.01.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Nach der Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle in Brasilien wollte UWT auch Verbundenheit zu den Menschen entwickeln. Dabei wurde das Betzigauer Unternehmen auf eine Klinik für schwerkranke Kinder aufmerksam, das aktuell schwer unter der Corona-Krise leidet. Das Boldrini Kinderzentrum behandelt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Blutkrankheiten oder Krebs und gilt als brasilianisches Kompetenzzentrum in der Diagnostik, Behandlung, und Erforschung von Erkrankungen auf diesen Gebieten bei Kindern.

Im Mai 2020 wurde die UWT-Niederlassung in Brasilien gegründet, berichtet Geschäftsführer Uwe Niekrawietz. Nach monatelangen Vorbereitungen sollte die Eröffnung in Campinas, einer Stadt im Bundesstaat São Paulo, trotz Pandemie planmäßig klappen. Brasilien ist eines der am stärksten industrialisierten Länder der Welt mit Industrieparks für Pharma, Automobil, Elektronik, Energie, Textil, Lebensmittel und Landwirtschaft. (Lesen Sie auch: Nachhaltige Ideen mit Erfolg: "Kohlekumpels" und "Wildverwurzelt" blicken auf ihr erstes Jahr zurück)

Technische und Kaufmännische Beratung bei UWT findet virtuell statt

Die größten Herausforderungen der Unternehmensgründung waren neben der Bürokratie politische Unsicherheiten sowie die Inflation. Im vergangenen Jahr kamen durch Covid-19 viele Hindernisse dazu. In der Füllstandmesstechnik seien die persönliche, technische und kaufmännische Beratung essenziell. Glücklicherweise funktionierten für UWT do Brasil virtuelle Events gut.

Die schwierige Situation der Bürger und vieler sozialer Einrichtungen sowie der Krankenhäuser der Region São Paulo sei indes offensichtlich. Dem besonders betroffenen Boldrini Kinderzentrum, das sich sieben Kilometer vom Büro in Campinas befindet, wollten die UWTler helfen.

Betzigauer spenden für jeden durchgeführten Antigen-Schnelltest

In einer ersten Sammelaktion wurde für jeden am Firmensitz Betzigau durchgeführten Antigen-Schnelltest gespendet. 2000 Euro kamen zusammen. Derzeit arbeiten 75 Ärzte mit 450 ehrenamtlichen Helfern in Campinas. Das Zentrum umfasst mittlerweile ein Krankenhaus, ein Gebäude für Strahlentherapie, ein Pädiatrieinstitut, das Freiwilligenzentrum und ein Institut für Zell- und Molekulartechnik. (Lesen Sie auch: Peter Moosbrugger aus Altusried gibt Waisenkindern in Tansania ein Zuhause)

Multidisziplinäre Betreuung werde großgeschrieben. Die Heilungsrate liege bei rund 80 Prozent. Die meiste Versorgung wird ambulant durchgeführt, einschließlich Chemotherapie und Bluttransfusionen. Darüber hinaus gibt es eine Intensivstation, eine Chirurgie, 40 Büros und einen Bereich zur Knochenmarktransplantation. Vor einiger Zeit wurde die Ayrton Senna Toy Library ins Leben gerufen, wo Unterhaltung, Workshops und Theatervorführungen angeboten werden. Das Konzept basiert auf ehrenamtlicher Arbeit.

UWT: "Optimismus bleibt Pflicht"

In vier Jahrzehnten hat das Centro Boldrini zudem eine wichtige Rolle bei der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Medizinern in Kinderonkologie und Hämatologie in ganz Süd- und Lateinamerika eingenommen. Boldrini gilt in Brasilien als bedeutendster Ausgangspunkt wissenschaftlicher Forschung zum Thema Kinderkrebs.

„Optimismus bleibt Pflicht“, lautete das Jahresmotto bei UWT. Hartnäckig zu bleiben, habe sich für UWT do Brasil bewährt. Die Unterstützung des Kinderzentrums soll beitragen, diesen Optimismus weiterzugeben.

Einer der Mitarbeiter im Vertrieb International ist seit 2019 in Betzigau und stammt ursprünglich aus dem Südosten Brasiliens. „Die Tragödie der vielen Familien sollte nicht unbemerkt bleiben“, sagt er. Die Menschen in Brasilien gehörten zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Personen. Es sei schön zu sehen, dass das soziale Engagement mit der lokalen Gemeinschaft nicht zu kurz kommt.

Aus Betzigau in die Welt

Die UWT GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Messtechnologie für die Überwachung von Füll- und Grenzständen bei Schüttgütern, Feststoffen, Flüssigkeiten, Pasten und Schäumen.

Hauptsitz, Entwicklung und Produktion des Unternehmens befinden sich in Betzigau. Mit einem zusätzlichen Produktionsstandort auf Malta und Vertriebsniederlassungen in den USA, in Großbritannien sowie in den Wachstumsregionen China, Indien und Russland beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 155 Mitarbeiter weltweit.