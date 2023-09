Valentin Weber ist gestorben. Er war gern Helfer im Hintergrund

Valentin Weber übernahm 1966 eine Metzgerei in Kempten. Er hatte ein offenes Ohr für Vereine, Kirchen und Bedürftige. Jetzt ist er mit 85 Jahren gestorben.

16.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Valentin Weber, ein Mäzen in und um Kempten, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war immer ein stiller Helfer im Hintergrund, hatte stets ein offenes Ohr für Vereine, Kirchen und benachteiligte Menschen. Er gab gerne und reichlich. Auf Wunsch der Familie wird „Vale“ im kleinen Kreis an der Seite seiner Frau beigesetzt, mit der er fast 60 Jahre verheiratet war.

„Überall wo’s brennt, geb’ ich halt ein paar Mark“, sagte der Kemptener Metzgermeister immer wieder. Da gab es Finanzspritzen für die Feuerwehr, für Kirchenmusiker, für Kirchenrenovierungen oder für Sportvereine. Ob neue Fußballtrikots, Leberkäs fürs nächste Auswärtsspiel oder Geld für die Weihnachtsfeier: Weber handelte nach dem Motto „Ich helfe halt, wo ich kann.“ Dabei scheute er die öffentliche Vorstellung seiner guten Taten.

Der bayerische Fußballverband verlieh ihm eine hohe Auszeichnung

Ein großes Tam-Tam um seine Person mochte der „Patenonkel des Sports“ nie. Helmut Weihele, der verstorbene Ehrenamtsreferent des Bayerischen Fußballverbandes in Schwaben und ein enger Freund Webers sagte 2001: „Es ist phänomenal, wie viel Gutes er tut.“ Dafür erhielt Weber die BFV-Verdienstmedaille in Gold. Dabei war ihm vor allem der Nachwuchs wichtig. Das galt auch für den Stadtnikolaus und seine Helfer.

Als bei der Kirchenrenovierung in St. Anton Geld fehlte, spendierte er kurzerhand 3000 „Allgäuer Hirtenwürste“, die er zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Peter Wagenbrenner verkaufte. Valentin Weber war immer für eine Überraschung gut. So entwickelte er vor 15 Jahren eine Stiftsbockbierwurst, die nur in der Fastenzeit serviert wurde.

Mitgliedsbeiträge entrichtete er allein an 16 Sportvereine

Der stets gut gelaunte Mäzen wollte vielen Vereinen helfen, er war in 16 Sportvereinen in und um Kempten Mitglied. Sein Herz hing besonders am FC Kempten, den er zusammen mit seinem langjährigen Freund Walter Auerbacher förderte. 1969 trat er dem Verein bei und führte ihn von 1981 bis 1984 als Präsident. Selber hat Weber nie viel Sport getrieben. Bei seinem 70. Geburtstag verriet er: „Früher habe ich ein wenig gekegelt.“

Weber stammt aus Asbach-Bäumenheim, wo seine Großmutter schon eine Metzgerei hatte. 1966 übernahm er die Metzgerei von Georg Leidel in der Frühlingsstraße mit vier Filialen. Doch Weber setzte von vornherein auf den Großhandel.

Im Jahr 2015 übergab er den Traditionsbetrieb in der Frühlingsstraße

Früher haben er und seine Mitarbeiter noch selbst im Schlachthof geschlachtet. 1970 begann die Zusammenarbeit mit der Firma Kaes und er belieferte die ersten V-Märkte im Allgäu. Im Jahr 2015 übergab er das Geschäft mit 30 Mitarbeitern an den Unternehmer Roger Probst, der es 2022 an die Firma Micheler verkaufte.

Das Ehepaar Weber freute sich über zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel. Weber wohnte bis zuletzt über seiner Metzgerei.