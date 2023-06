„Zunehmend beängstigend“ - Politiker sprechen bei Vandalismus an Wahlplakaten von "neuer Qualität"

Bereits bei der Bundestagswahl klagten Parteien über vielfach zerstörte Plakate. Nun sehen Politiker in Kempten eine neue Dimension erreicht.

20.06.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Festreden, Wahlversprechen und Hickhack zwischen den Parteien – der Landtagswahlkampf hat längst begonnen. Zwar dürfen die Politikerinnen und Politiker noch nicht speziell für die Stimmabgabe am 8. Oktober werben. Doch auf Veranstaltungen dürfen sie auch jetzt schon mit Plakaten hinweisen. Und prompt meldet die erste Partei Fälle von Vandalismus. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat.

Konkret: um Sachbeschädigung. Laut Polizeisprecherin Silke Hopp wird diese mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet – je nach Fall und Vorgeschichte. Nicht selten komme ein weiterer Straftatbestand hinzu, beispielsweise Beleidigung oder Volksverhetzung. „Manche hängen Plakate ab und nehmen sie mit nach Hause.“ Auch das ist verboten. Das könnte Sie auch interessieren:

Unbekannte kleben vorgefertigte Aufkleber auf Plakate der Kemptener Grünen

Die Plakate zur Aschermittwochsveranstaltung der Grünen seien vielfach beschmiert und beschädigt worden, sagt Kreissprecherin Angela Isop. Das gehe nun so weiter. Vor allem jene im Innenstadtbereich würden verunstaltet. Neu: Aufkleber mit Aufschriften wie „Mit uns werden Kriege wahr“ – angepasst an das Design der Partei. Und dazu: „#grünerMist“. „Diese Art von Propaganda ist eine neue Qualität“, wertet Isop derartige Aktionen. „Wir sehen das als Grenzüberschreitung.“ Diese Entwicklung ist aus ihrer Sicht „beängstigend und gefährlich für den demokratischen Prozess“.

Beschädigte Wahlplakate: Die CSU Kempten stellte 500 Euro Belohnung in Aussicht

Auch andere Parteien waren in der Vergangenheit zunehmend mit Fällen von Vandalismus beschäftigt. „Ein sehr unerfreulicher Trend“, sagt Lucas Reisacher, CSU-Büroleiter in Kempten mit Blick auf die Bundestagswahl 2021. „In der Heftigkeit hatten wir es in den Vorjahren nicht erlebt.“ Das zermürbe die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die viel Zeit investierten, um die Plakate vorzubereiten und aufzuhängen. Mehrfach mussten in der Vergangenheit beschädigte Plakate ausgetauscht werden, berichtet Reisacher. In der Vergangenheit lobte die Kemptener CSU deswegen sogar eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für sachdienliche Hinweise aus.

Die FDP beispielsweise, die aktuell mit Hinweisen auf Veranstaltungen häufig im Stadtbild erscheint, hingegen blieb zuletzt verschont, sagt die Kemptener Kreisvorsitzende Daniela Busse. Bei den zurückliegenden Wahlen hätten auch sie beschädigte Plakate verzeichnet, die Zahl hielt sich vergleichsweise aber in Grenzen.

Die Grünen jedenfalls wollen die jüngsten Vandalismus-Fälle wieder anzeigen. Kreissprecherin Angela Isop sagt deutlich: „Das darf nicht salonfähig werden.“ Die Grünen würden sich von den Vorfällen auch nicht abhalten lassen: „Wir werden uns nicht verstecken.“