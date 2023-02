Polizei durchsucht zwölf Wohnungen und Geschäfte in Kempten und Memmingen

Verdacht auf Drogenhandel im Allgäu: Die Polizei durchsucht in Kempten und Memmingen Wohnungen und Geschäfte - und stellt auch Waffen sicher.

02.02.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Seit Ende des Jahres 2022 ermittelt die Kripo gegen neun Allgäuer wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln. Am Dienstag vergangener Woche und am Mittwoch durchsuchten deshalb Beamte der Allgäuer Polizei insgesamt zwölf Wohn- und Gewerbeobjekte in Kempten und Memmingen.

Dabei stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel im niedrigen zweistelligen Grammbereich sowie mehrere Smartphones und Datenträger sicher. Auch fand die Polizei zwei Schreckschusswaffen und bei einem Beschuldigten ein verbotenes Butterfly-Messer. Die Kripo ermittelt weiter.

Mehr Polizei-Nachrichten aus Kempten finden Sie hier.