Gericht stellt Verfahren gegen Aktivisten in Kempten ein - Folgen hat die Straßenblockade trotzdem

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ stehen in Kempten vor Gericht. Nach einer Blockade im November ermittelte die Staatsanwaltschaft auch gegen Autofahrer.

12.07.2023 | Stand: 20:15 Uhr

Wieder stehen Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Kempten vor Gericht: Weil die vier Mitglieder der sogenannten „Letzten Generation“ Ende November die B12-Abfahrt in Richtung Innenstadt blockiert hatten, wurden Strafbefehle gegen sie erlassen. Die Aktivisten legten dagegen Einspruch ein, am Montag kam es zur Verhandlung. Das Ergebnis: Das Amtsgericht Kempten stellte die Verfahren gegen Auflagen vorläufig ein. Sprecherin und Richterin Teresa Kern erläutert: „Ein Urteil gab es demnach nicht.“

