Ist Verhütung eine Frage des Geldes?

Verschiedene Stellen in Kempten unterstützen Menschen in finanzieller Not etwa beim Kauf von Kondomen. Verbindlich geregelt ist das aber nicht.

04.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ein kleines Stück Latex mit großer Wirkung. Das Kondom verhindert Schwangerschaften ebenso wie die Übertragung von Krankheiten. Doch nicht jeder nutzt es. Und nicht jeder kann es sich leisten. Eine „kleine Revolution für die Verhütung“ nannte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass es Kondome dort nun kostenfrei für Menschen jünger als 26 Jahre in Apotheken gibt. In Kempten bieten Stellen bereits Ähnliches an. Trotzdem sagt Sabrina Brauer, zuständig für sexuelle Bildung bei Pro Familia: „Es braucht mehr als: Hier ist ein Kondom und das war’s.“

