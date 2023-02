140 Quadratmeter Wohnfläche: BSG-Allgäu plant Baustart auf der Halde in Kempten im April

Auf der Halde in Kempten baut die BSG-Allgäu neue Reihenhäuser. Im Frühjahr ist Verkaufsstart. Auch an der Breslauer Straße geht es weiter. Das ist bekannt.

16.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bezahlbare Häuser sind ein Ziel der BSG-Allgäu – doch die Frage, was bezahlbar ist, dürften Menschen unterschiedlich bewerten. Konkrete Preise kann die Bau- und Siedlungsgenossenschaft für ihr Baugebiet auf der Halde-Nord in Kempten noch nicht nennen. Zu schwierig ist die Vorab-Kalkulation angesichts gestiegener Baukosten und anderer Unwägbarkeiten. Der Bauantrag an die Stadt wurde bereits gestellt, der Bau soll im Frühjahr starten. (Hier lesen Sie: Platz für 20 Eigenheime - So ist der Stand beim Baugebiet Lenzfried)

